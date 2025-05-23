Depremzede çocukların bayramlık sevinci

Kahramanmaraş'ta berber Fatih Akpınar tarafından 8 yıl önce kurulan 'Bir Tebessüme Değer Derneği', hem deprem öncesi hem de deprem sonrası özellikle çocukların yanında olmayı sürdürüyor. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Özkömeç'in katkılarıyla gönüllü berberler bu kez merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Büyüksır okulu oldu.

Gönüllü kadın ve erkek berberler 150 çocuğun bayram tıraşlarını yapıp, onlara ayakkabı hediye etti. Çocuklarla bilgi yarışması düzenleyen gönüllüler, başarılı öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi. Dernek Başkanı Fatih Akpınar, "Çocukların yanında olmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Sürekli onlar için bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Onların yüzlerini daha çok nasıl güldürürüz bunu düşünüyoruz. Günün sonra onlarda mutlu oluyor bizde mutlu oluyoruz. Onların bir kere gülmesi bizim için en güzel hediye oluyor" dedi.