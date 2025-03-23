Depremzede çocukların bayramlıkları Kızılay’dan

Konya Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri, 6 Şubat'taki depremlerin ardından sık sık bölgeye giderek yaraları sarmak için canla başla mücadele etti. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile de kardeş şehir olan gönüllüler, bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi 'Yalnız Değilsin' projesini hayata geçirdi. Projeyle birlikte hayırseverlerin destekleri ile alınan bayramlıklar gönüllüler tarafından Gölbaşı'na götürülerek, depremzede olan 202 özel gereksinimli çocuğa dağıtıldı. Hediyelerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın da destek verdiği projede çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye edilirken, yüz boyama ve palyaço etkinlikleri de yapıldı. Şube Başkanı Serkan Yayla da, depremzede çocukların asla yalnız olmadğını söyleyerek, "Hep onların yanlarında olacağız" dedi.