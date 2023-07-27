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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Depremzede çocukların hayatına dokunuyorlar

Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi, depremzede çocukları yalnız bırakmıyor. Ampute olan 111 çocuktan 18’ine ortez, 22’sine protez uygulaması yapıldı. 48 çocuğun ise protezleri yapım aşamasında

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzede çocukların hayatına dokunuyorlar
Adana Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalan ve uzuvlarını kaybeden çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, projenin başladığı günden bugüne kadar ampüte bilgisi gelen çocuk sayısının toplam 111 olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Bu çocukların 23'ünü medikal olarak takip ediyoruz. 18'ine ortez ve 22'sine protez uygulaması yapıldı. 48 çocuğun ise hâlâ protez yapım aşaması devam ediyor. Depremden dolayı uzuv kaybı yaşayan ve doktoru aracılığıyla cocukprotez.org web sitesi üzerinden başvuru yapan depremzedelerin ÇOİM'in her türlü imkânından yararlanması için çalışmalarımız sürüyor.



En çok protez ihtiyacı ayakların alt ve üstü, en çok ortez ihtiyacı ise ayak bileği ve diz üstü bölgesinden oluyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğe uzanan yollarını hep birlikte açmak bize düşen çok önemli bir görev."

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Depremzede çocukların hayatına dokunuyorlar
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