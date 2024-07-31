Depremzede çocukların TEKNOFEST heyecanı

Yaz tatili nedeniyle Türkiye'nin değişik illerinden ÇOİM transfer ekibi tarafından özel araçlarla Adana'ya getirtilen depremzede çocukların tedavileri sürüyor. ÇOİM'de tedavi gören çocuklardan teknolojiye ilgi duyanlar, motivasyonlarının artması amacıyla Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından TEKNOFEST ekibine dahil edildiler. 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana'da yapılacak olan TEKNOFEST'e büyük bir kararlılıkla hazırlanan ve bundan önceki yarışlarda da büyük başarılar elde eden Çukurova Üniversitesi Elektromobil - 1.5 Adana Takımı ve Roket Takımı'ndaki mühendis adayı ağabey ve ablalarıyla laboratuvarda zaman geçiren çocukları Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'i ziyaret ederek onların heyecanına ortak oldu. Roketten elektrikli araçlara kadar yarışma kategorilerine hazırlanan öğrencileri pür dikkat izleyen çocuklarla tek tek sohbet eden Prof. Dr. Tuncel, çalışmalarla ilgili takımda yer alan Çukurova Üniversiteli öğrencilerden danışman hocaları eşliğinde bilgi aldı. ÇOİM'de tedavi gören çocuklar için, TEKNOFEST ekibinde yer almanın büyük motivasyon oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tuncel, şunları kaydetti: "6 Şubat depreminde uzuvlarını kaybeden çocuklarımızın birçoğu ne yazık ki anne veya babalarını, hatta her iki ebeveynlerini, kardeşlerini kaybettiler. Depremin hemen ardından, Çukurova Üniversitesi'nde sanayicilerimiz, bankalarımız ve diğer hayırseverlerin desteğiyle kurduğumuz Çocuk İyilik Merkezimizde, çocuklarımızın bedensel ve ruhsal tedavileri yapılmakta, ayrıca eğitim bursları sağlanmaktadır. Ancak, bu çocuklarımız için bir mentörlük sistemi kurarak onları bilim, sanat ve spora yönlendirmek de son derece önem verdiğim bir konu. Bu nedenle, TEKNOFEST heyecanını yaşamalarını ve TEKNOFEST takımımızın bir parçası olarak motive olmalarını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden kupa alma ihtimali, bu evlatlarımıza ayrı bir heyecan ve heves veriyor. Hep birlikte TEKNOFEST Adana'yı büyük heyecanla bekliyoruz."