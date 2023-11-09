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Giriş Tarihi: 10.11.2023

Depremzede gençler geleceğe hazırlanıyor

Asrın felaketinin yaşandığı 5 ilde başlatılan “Güzel Yarınlar Hareketi”, gençlerin hayatına dokunuyor. Projede gezici TIR ile depremzede gençlere, bilim, sanat ve teknoloji eğitimi veriliyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Depremzede gençler geleceğe hazırlanıyor
Türkiye, asrın felaketinin ardından bölgeye desteğini var gücüyle sürdürüyor. Bölgedeki gençlerin sosyal yaşamdan geri kalmaması için kalpleri ısıtan bir proje de Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan geldi. Depremden en çok etkilenen 5 ilde başlatılan "Güzel Yarınlar Hareketi" bölgedeki gençlerle birlikte toplumun da dönüşümüyle güçlü ve sağlıklı bir geleceğin inşa edilmesini hedefliyor. Hareket, bölgedeki gençlere bilim, sanat ve teknolojiden ilham alabilecekleri, yeni nesil yetenekler kazanabilecekleri ve psikososyal destek alabilecekleri gezici bir merkez hazırlandı.



HEDEF 1 YILDA 5 BİN GENCE DOKUNABİLMEK: Bir yıl boyunca 5 kenti gezerek 2 ay süreyle hizmet veren gezici merkezde ilk 1 ayda bini aşkın genç eğitim ve atölyelere katılma fırsatı buldu. Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, gençlerin geleceklerini, sanat, bilim ve teknolojiyle şekillendirmelerinin sadece onlar için değil, bölge ve ülke gelişimi için de önemli olduğunu söyledi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise, "Bölgede kalıcı bir iyileşme sağlanana dek de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



EVİMİZ OLUNCA ONUN FOTOĞRAFINI ÇEKECEĞİM: Akbank Sanat eğitmeni Selim Evci tarafından Adıyaman Gölbaşı'ndaki konteyner kentte kurulu TIR'da verilen fotoğraf atölyesi dersine katılan çocuklardan Meryem El, "En çok kardeşim ve tavukların fotoğrafını çekmeyi seviyorum. Yaşadığımız konteynerleri çekmek istemiyorum. Evimiz olunca onun fotoğrafını çekeceğim" dedi.

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Depremzede gençler geleceğe hazırlanıyor
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