Depremzede gençlerin TEKNOFEST heyecanı

Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazında hem ailelerini hem de çeşitli uzuvlarını kaybeden depremzede çocuklar, Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) rehabilite edildi. Devlet tarafından karşılanan protezle yaşama sarılan çocuklar Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'in kararıyla bir mutluluk daha yaşadı. Tuncel depremzede çocukların motivasyonunu yükseltmek için bu yıl 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'te yarışacak olan 'Adana 1,5' takımında ekip arkadaşı olmasını istedi.ÇOİM'de tedavi gören ve teknolojiye merakı olan 15 depremzede çocuk, bir taraftan yeni protezlerine alışmak için fizik tedavi görürken diğer taraftan da özel servislerle birlikte festivaldeki yarışmaya hazırlanan genç mühendis abla ve ağabeylerinin çalıştıkları atölyeye getiriliyor. Çocuklar roketten, elektrikli araçlara kadar yarışma kategorilerine hazırlanan mühendisleri pür dikkat izliyor. Depremzede çocuklar, "Şu anda mühendis ağabey ve ablarımızın yanında eğitim görüyoruz. Biz de Türkiye 1'incisi olan '1,5 Adana' takımının bir parçası olarak festival de yarışacağız.Yine 1'inci olacağımıza inanıyoruz ve kupamızı Cumhurbaşkanımızın elinden almak istiyoruz" dedi. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendislik Bölüm Başkanı Hüseyin Akıllı, TEKNOFEST'in gözbebekleri yavrularımızın bir kısmı roket takımında bir kısmı elektrikli araba veya su altı takımında yani değişik takımlarda yer alacak. Yapabilecekleri şeyler varsa moral motivasyon olarak biz katkı koyacağız. 'Bizler de bu takıma destek verdik' diyerek onore edilmelerini istiyoruz" dedi.Bu yıl 10'uncu TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı. TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon lira malzeme desteği sağlanacak.