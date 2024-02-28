Depremzede SMA hastası üzerinden para topladılar... "Bir kez daha yıkıldık"

6 Şubat 2023 yılında yaşanan ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremden sağ kurtulan SMA hastası Aybüke Uyrum adını kullanarak para toplayanları Sakarya zabıtası topladı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan SMA hastası Aybüke Uyrum için Sakarya'da stant kurarak para toplayan 3 kişiyi vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na şikayet etti. Şikayetle birlikte harekete geçen zabıta şehir merkezinde para toplayan şahısları ve stantları zabıta karakoluna getirdi. Karakolda yapılan araştırma ve incelemede Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde esnaf olduğunu ve isminin Zafer olduğu söylenen şahıs, SMA hastası Aybüke Uyrum için para toplamak amacıyla aileden vekalet aldı.aldığı ortaya çıktı.

Zafer isimli şahsın şehrin bir çok yerine stant açılması için günlük 700-850 TL karşılığında stantlarda çalışan kişilerle anlaştığı da belirlenirken şehirde 10 ayrı yerde para toplandığı ortaya çıktı. Stantlarda para toplayan N.Ö., C.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi zabıta karakolunda bilgilerine başvurulduktan sonra "dolandırıcılık" iddiasıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta karakoluna gelen polis ekibi şüphelileri gözaltına alıp, polis merkezine götürdüğü sırada görüntü alan gazetecilere saldırmaya kalkıştı. Zabıta ekipleri tarafından engellenen bir kadın, gazetecilere tehditler savurdu.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar burada alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest kaldı. Yaşanan olaylar sonrasında Hatay'dan Sakarya'ya gelen baba Sedat Uyrum ise dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Baba Uyrum, "Depremzede bir aileyiz. İkiz bebeklerimden Amine'yi depremde kaybettim. Aybüke ise SMA hastası. İlacına kavuşturmak için mücadele ediyoruz. 18 aylık olan Aybüke, midesinden ameliyat oldu" dedi.

Birilerinin kızının adını ve hastalığını kullanarak para topladığını anlatan baba Uyrum, SMA hastası bebeklerin ailelerini bu şekilde hedef aldığını belirtti. SMA hastalarına valilik izinli yardım toplandığını belirten Uyum, izinsiz yardım toplanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Uyrum, "Dolandırıcılar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Bebeğimizi kurtarmak için her şeye razıyız. Fakat dolandırıcılar karşımıza çıktı. Bir kez daha yıkıldık" dedi.