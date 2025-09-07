Depremzede SMA’lı Elif hayata tutunamadı

Adana'da SMA Tip-1 hastası Yasmin Elif Salman (4), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Merkez Sarıçam ilçesinde oturan Vedat Salman (27) ile Hilal Salman (25) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, 'Zolgensma' gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Bu süreçte 27 Nisan 2022 günü İstanbul'dan dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan Elif, Kahramanmaraş merkezli depremlere oturdukları 19 katlı binada yakalandı ve 9 cihaza bağlı halde çıkartıldı. Mayıs 2023'te tedavi için gerekli para toplandan Elif, Dubai'de tedavi gördükten sonra kente döndü. Ancak geçen şubat ayında evde rahatsızlan Elif, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü yoğun bakımda dün yaşamını yitirdi.