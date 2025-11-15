Depremzede vatandaş yuvasına kavuştu: “Hayallerimizin ötesinde”

"ŞU ANA KADAR KONUT VE İŞ YERİ OLMAK ÜZERE 98 BİN BİN 74 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE KURASINI ÇEKTİK"



Vali Masatlı, Hatay'da 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibin belirlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber 9. kura çekiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde asırların afetinden ihya ve inşasına şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle devam ediyor. Bugün de 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere toplamda 11 bin 320 bağımsız bölümün kurasını çekmiş durumdayız. Şu ana kadar konut ve iş yeri olmak üzere 98 bin bin 74 bağımsız bölümünde kurasını çektik. İnşallah vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Yeni konutlarımızın ve iş yerlerimizin Antakyamız, Hatayımız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.