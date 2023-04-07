Depremzedelere yardım vaadi ile dolandırdı

Asrın felaketinin ardından sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulunan depremzedelere ulaşıp yardım edeceğini söyleyen dolandırıcı 2 depremzededen 90 bin lira para aldı. İddiaya göre sosyal medya üzerinden ulaştığı kişilere kendisini yurtdışında yaşayan iş adamı olarak tanıtan dolandırıcı yardım talebinde bulunan H.A.'yı aradı ben yurtdışında yaşıyorum, yardım etmek istiyorum diyerek, yardım yapacağını inandırdıktan sonra; "Türkiye'deki hesabımda TL olmadığı için euro olarak yardım gönderemiyorum. Öncelikle hesabıma TL yatması gerekiyor bir miktar siz yatırın sonrasında ben yardım yaptıktan sonra hesabıma yatırdığınız paraları geri göndereceğim" dedi. Bunun üzerine H.A. Hesabına belli aralıklarla toplamda 57 bin 600 lira para gönderdi. Dolandırıcıdan bir daha haber alamadı. Aynı olay M.A.'nın da başına geldi M.A. İse 32 bin 500 lira para gönderdi. İki şahsın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Sabri Ü. Gözaltına alındı.