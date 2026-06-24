Derbent Barajı’ndaki cesedin kimliği belli oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde Derbent Barajı mevkisinde bulunan kadın cesedinin kimliği belirlendi. Kızılırmak Nehri'nde sudan çıkarılan cesedin, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki Esma Türkel'e ait olduğu tespit edildi. Olay, Bafra ilçesindeki Derbent Barajı mevkisinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların şüpheli şekilde park halinde duran bir aracı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Bölgede başlatılan arama çalışmaları sırasında Kızılırmak Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu. JAK ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin, 3 gündür kayıp olarak aranan Esma Türkel'e ait olduğu belirlendi.

OTOMOBİLİYLE NEHRE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan ilk incelemelerde, Esma Türkel'in kullandığı otomobille gece saatlerinde Kızılırmak Nehri'ne düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Olayın nasıl meydana geldiği ve nehre düşüş nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Esma Türkel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.