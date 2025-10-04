DERBİ HEYECANI BAŞLADI! Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 8. hafta

Süper Lig'in en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 8. haftada futbolseverlerle buluşuyor. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar da deplasmanda puan alarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Derbi öncesi her iki takımın kadro ve son form durumları merak ediliyor. Peki Galatasaray- - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?