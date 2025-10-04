Haberler Yaşam Haberleri DERBİ HEYECANI BAŞLADI! Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 8. hafta
Süper Lig’in 8. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray, RAMS Park'ta rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Futbolseverler, “Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar arasındaki mücadele, puan tablosunda da kritik öneme sahip. İşte GS - BJK derbi maçı öncesi muhtemel 11'ler:

Süper Lig'in en heyecanlı mücadelelerinden biri olan Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 8. haftada futbolseverlerle buluşuyor. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak rakibini mağlup etmeyi hedeflerken, siyah-beyazlılar da deplasmanda puan alarak üst sıralara tırmanmayı planlıyor. Derbi öncesi her iki takımın kadro ve son form durumları merak ediliyor. Peki Galatasaray- - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 8. haftasında futbolseverler dev bir mücadeleye tanık olacak. Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 bugün saat 20.00'de başlayacak. Maç, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN Sports ekranlarından yayımlanan Süper Lig maçlarında derbi heyecanı yaşanıyor.

Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, İlkay (Sane), Barış, Osimhen (Icardi)

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa, Toure, Abraham (Jota)

