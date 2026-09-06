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Giriş Tarihi: 6.09.2026 16:46

Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer oğluyla ilk canlı maçıymış…

Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Sarı-lacivertli takımın taraftarı 48 yaşındaki Gerçek Yaşar tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken kahreden detay ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer oğluyla ilk canlı maçıymış…
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Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu.

OĞLUYLA İLK CANLI MAÇI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu'nda yerini aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TAZİYE MESAJI YAYINLADILAR

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FENERBAHÇE #BEŞİKTAŞ

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