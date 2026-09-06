Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Kahreden detay ortaya çıktı: Meğer oğluyla ilk canlı maçıymış…

OĞLUYLA İLK CANLI MAÇI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu'nda yerini aldı.