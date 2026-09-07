Derbide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Sarı-lacivertli takımın taraftarı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için 5 Eylül'de Chobani Stadyumu'nda yerini aldı.