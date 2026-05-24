Haberler Yaşam Haberleri Dere faciasında acı haber: “Kayıp yeğenin cesedi bulundu”
Giriş Tarihi: 24.05.2026 10:11

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde balık tutarken aniden yükselen dere suyuna kapılan amca ile yeğenden acı haber geldi. Ekipler gece boyunca iş makineleriyle yaptıkları çalışmada 24 yaşındaki yeğenin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp amcayı arama çalışmaları sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Giresun'a gelen Sedat Çelik (54) ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik (24), Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak için dereye girdi. İddiaya göre dere yatağında "saçma atarak" balık avlayan amca ile yeğen, akşam saatlerinde aniden yükselen suyun akıntısına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava şartlarında yürütülen arama çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda kayıp amca Sedat Çelik'i arama faaliyetleri devam ediyor.

#GİRESUN

