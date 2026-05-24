Dere faciasında acı haber: “Kayıp yeğenin cesedi bulundu”

İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Giresun'a gelen Sedat Çelik (54) ile aynı ismi taşıyan yeğeni Sedat Çelik (24), Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlamak için dereye girdi. İddiaya göre dere yatağında "saçma atarak" balık avlayan amca ile yeğen, akşam saatlerinde aniden yükselen suyun akıntısına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi ve hava şartlarında yürütülen arama çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeğen Sedat Çelik'in cansız bedeni, kaybolduğu noktanın yaklaşık 250 metre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su debisinin yüksek olması nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalarda kayıp amca Sedat Çelik'i arama faaliyetleri devam ediyor.