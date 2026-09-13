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Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:27 Son Güncelleme: 13.09.2026 14:37

Maltepe'de dere kenarında başlayan yangın askeri alana sıçradı

İstanbul Maltepe’de Fındıklı Mahallesi’nde dere kenarında eşya yakılması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de dere kenarında başlayan yangın askeri alana sıçradı
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İstanbul Maltepe'de Fındıklı Mahallesi'nde dere kenarında eşya yakılması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki dere kenarında iddiaya göre eşya yakılması sonucunda çıktı. Bir anda büyüyen alevler, derenin hemen yanında bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlara sıçradı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından yangın söndürme hortumlarını ağaçlık alana ulaştıran itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

#İSTANBUL #MALTEPE

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Maltepe'de dere kenarında başlayan yangın askeri alana sıçradı
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