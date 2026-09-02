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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:18

Dere kenarında erkek cesedi bulundu!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

İHA
Dere kenarında erkek cesedi bulundu!
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Olay, Doğankaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köydeki derenin ayak kısmında hareketsiz şekilde yatan bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin F.Y. olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. F.Y.'nin ölüm sebebinin otopsi incelemesi neticesinde kesinleşmesi bekleniyor.

#KASTAMONU

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Dere kenarında erkek cesedi bulundu!
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