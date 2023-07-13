Dere yatağında kadın cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit deresi kenarına inen bir vatandaş ve arkadaşı, bir süre sonra derenin kenarında bir cisim fark etti. Cansız manken olduğunu düşünerek bakmaya gittiklerinde ise bir kadına ait ceset olduğunu fark ederek büyük şok yaşadı. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yarı çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.