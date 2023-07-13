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Giriş Tarihi: 13.7.2023 11:15 Son Güncelleme: 13.7.2023 11:22

Dere yatağında kadın cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarına inen vatandaşlar yarı çıplak halde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Ceset, kime ait olduğu ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Remzi YILMAZ
Dere yatağında kadın cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit deresi kenarına inen bir vatandaş ve arkadaşı, bir süre sonra derenin kenarında bir cisim fark etti. Cansız manken olduğunu düşünerek bakmaya gittiklerinde ise bir kadına ait ceset olduğunu fark ederek büyük şok yaşadı. Jandarmaya yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yarı çıplak halde bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dere yatağında kadın cesedi bulundu
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