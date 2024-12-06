Dere yatağında uyudu: Az daha ölüyordu!

Bağırarak yardım isteyen vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Yokuşbaşı mahallesi Üçkuyular caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Van'dan gelen inşaat işçisi vatandaş kimse rahatsız etmesin diye bölgede bulunan mazgalın içine girerek uyumaya başladı. Gece yağışların devam etmesi ile suyla dolan mazgaldan çıkamayan vatandaş bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayakta tedavisi yapılan vatandaş hastaneye gitmeyi reddetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.