Haberler Yaşam Haberleri Dere yatağında uyudu: Az daha ölüyordu!
Giriş Tarihi: 6.12.2024 14:36 Son Güncelleme: 6.12.2024 14:38

Dere yatağında uyudu: Az daha ölüyordu!

Bodrum’da şehir dışından gelen bir vatandaşın uyumak için girdiği dere yatağında mazgala su dolunca zor anlar yaşandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Dere yatağında uyudu: Az daha ölüyordu!

Bağırarak yardım isteyen vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. Olay Yokuşbaşı mahallesi Üçkuyular caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Van'dan gelen inşaat işçisi vatandaş kimse rahatsız etmesin diye bölgede bulunan mazgalın içine girerek uyumaya başladı. Gece yağışların devam etmesi ile suyla dolan mazgaldan çıkamayan vatandaş bağırarak yardım istedi.

Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları ile vatandaş bulunduğu yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayakta tedavisi yapılan vatandaş hastaneye gitmeyi reddetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dere yatağında uyudu: Az daha ölüyordu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA