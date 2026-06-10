Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Olay, Siverek-Çermik kara yolunun 5'inci kilometresinde bulunan Delik Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla dereye giren Hüseyin Kaçın (13), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları tarafından sudan çıkarılan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaçın, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 13 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hüseyin Kaçın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Kaçın'ın cenazesinin hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.