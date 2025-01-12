Derede can pazarı: 1 ölü

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni yasa boğan kaza bu sabaha karşı 08:30 sıralarında Çan İlçesi'ne bağlı Çomaklı Köyü'nde meydana geldi. Çan Uygulama Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı 3. Sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir ve Çan Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknikerliği Programı 2. Sınıf öğrencisi İlkehan Mert Salatan'ın içinde bulunduğu otomobil, sürücünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metre derinliğindeki dereye uçtu.

Can pazarının yaşandığı kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçenlerden yaptı. Sürücü koltuğunda oturan üniversite öğrencisi İlkehan Mert Salathan çevredekiler tarafından çaydan çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Diğer koltukta oturan Ali Kaan Demir'e ise araçta ulaşılmadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken Demir için derede arama çalışması başlatıldı. Saatler süren çalışma sonunda talihsiz gencin cansız bedeni kazaya 50 metre uzaklıkta 1.5 metre derinlikte ulaşıldı. Köprücük kemiği kırılan İlkehan Mert Salathan hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.