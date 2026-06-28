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Giriş Tarihi: 28.06.2026 20:28

Dereye düşen kamyonette kaybolan oğlunun cansız bedenine ulaşıldı! Baba aranıyor

Artvin’in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette kaybolan baba-oğuldan 45 yaşındaki Mecit Kaya’nın cansız bedeni, olaydan 14 gün sonra Deriner Baraj Gölü’nde bulundu. Baba Selahattin Kaya’yı arama çalışmaları sürüyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dereye düşen kamyonette kaybolan oğlunun cansız bedenine ulaşıldı! Baba aranıyor
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Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette kaybolan baba-oğuldan acı haber geldi. Arama çalışmalarının 14'üncü gününde Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Baba Selahattin Kaya'dan ise hâlâ haber alınamıyor.

Olay, 14 Haziran'da Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ardahan'a arı sevkiyatı yapan Mecit Kaya (45), babası Selahattin Kaya (65) ile teslimatın ardından kamyonetle dönüş yoluna geçti. Bir süre sonra kendilerine telefonla ulaşılamaması üzerine yakınları durumu ekiplerine bildirdi.Başlatılan arama çalışmalarında, Mecit Kaya'nın kullandığı kamyonetin kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne düştüğü tespit edildi. Bölgeye AFAD, Hopa'dan deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araç dereden çıkarıldı. Ancak baba ile oğluna ulaşılamadı.

22 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Derede akıntıya kapılarak sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için yürütülen çalışmaların 14'üncü gününde dalgıç ekipleri, aracın düştüğü noktadan yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Deriner Baraj Gölü'nde Mecit Kaya'nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kayıp baba Selahattin Kaya'yı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ARTVİN

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Dereye düşen kamyonette kaybolan oğlunun cansız bedenine ulaşıldı! Baba aranıyor
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