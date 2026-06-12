Derin dondurucudan çıktığı iddia edilen yangın tüm binayı sardı

Yangın, Cuma günü saat 11.00 sularında Kağıthane Gürsel Mahallesi Ramak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Derin dondurucudan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MUCİZE ESERİ CAN KAYBI OLMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında dairenin alev topuna döndüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.