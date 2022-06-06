Derin mavilerde yaşam operasyonu

Marmara Denizi de bu harika canlıların birçok türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle de dünyada sadece Akdeniz ve Marmara'da yaşayabilen "Gorgonlar" buradaki ekosistemin önemli bir parçası. Ancak bu çok kıymetli canlıların Marmara Denizi'ndeki nesli tehdit altında. İnşaat ve balıkçılık gibi beşeri faktörler nedeniyle son 10 yıl içerisinde çok sayıda mercan öldü. Denizdeki biyoçeşitliğin korunması amacıyla Sivriada ve Yassıada derinliklerinde yok olma tehlikesi geçiren mercanlar için 5 yıl önce önemli bir proje devreye sokuldu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Nur Eda Topçu ve ekibi, Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) iş birliğinde Transplantasyon (nakil) çalışması başlattı.

300 KÖK MERCAN NAKLEDİLDİ

Sivriada ve Yassıada'da bulunan mercanlar bulundukları alandan alınarak titiz bir operasyonla Prens Adaları'nın en küçüğü olan ve halk arasında Neandros Adası olarak bilinen Tavşan/Balıkçı Adası'na taşındı. Neandros'un 25 ila 40 metre derinliklerine 300 kök mercan ekildi, bölgede adeta "suni mercan tarlası" oluşturuldu.

BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

Suni mercan tarlasının da içerisinde bulunan bu bölge Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Nisan 2021'de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Neandros Adası çevresini kapsayan 7 bin 758 kilometrekarelik bu alan tüm denizcilik faaliyetlerine kapatıldı, bölgedeki hayalet ağlar temizlendi.

MÜSİLAJLA 2. YAŞAM SAVAŞI VERDİLER

Ancak taşınan mercanlar, geçtiğimiz sene patlak veren müsilaj kriziyle ikinci bir yaşam savaşı verdi. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Nur Eda Topçu ve ekibi, müsilajla kaplanan mercanları hayatta tutabilmek için yeni bir çalışma başlattı. Düzenli aralıklarla suni mercan tarlasına dalan ekip, elleriyle mercanları temizleyerek nefes alabilecekleri zaman aralıkları oluşturdu.