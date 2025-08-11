Deriyle kültür mirası üreten çift

Edirne'de yaşayan, Bakanlık sanatçısı ünvanlı saraç Adem ve Heves Kayı çifti, deriyle sadece çanta değil bir kültür mirası üretiyor. Edirne'de kurdukları küçük atölye, el emeği göz nuruyla dünyanın dört bir yanına açılıyor. Kayın çifti, geçmişten bugüne uzanan kültürel izleri deride yaşatıyor. Pehlivanların giydiği kıspetlerden geleneksel Osmanlı motifleriyle süslenen kadın çantalarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyorlar. Adem Kayın, yıllardır deri işleriyle uğraştığını belirterek, "Hem Kültür Bakanlığı adına hem de kendi atölyemde üretim yapıyorum. Yaptığımız ürünler Türkiye'nin birçok iline ve Avrupa'ya gönderiliyor," dedi.

KADIN EMEĞİYLE YAŞAYAN MOTİFLER

Atölyenin kadın ustası Heves Kayın ise, çantalardaki desenlerin anlamına dikkat çekti: "Burada yaptığımız kadın deri çantaları tamamen el emeğiyle üretiliyor. Üzerine işlediğimiz desenler Osmanlı'dan kalan geleneksel motifler. Bunlar büyükannelerimizin, hatta onların da annelerinin kullandığı işlemeler."

EDİRNE'DEN JAPONYA'YA, AMERİKA'YA

Kayın çiftinin atölyesinde hazırlanan el yapımı çantalar ve deri aksesuarlar sadece Türkiye'de değil; Balkanlar, Japonya ve Amerika'da da ilgi görüyor. Ürünler, hem estetik hem kültürel değer taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor.

BİR ATÖLYEDEN FAZLASI

Sanatla zanaatın buluştuğu bu üretim hikâyesi, sadece ticaret değil, kültürel mirasın da aktarımı niteliğinde. Adem ve Heves Kayın çifti, geçmişin izlerini geleceğe taşırken Edirne'den tüm dünyaya bir kültür mesajı veriyor.