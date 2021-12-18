“Dernek” görünümlü kumarhaneye baskın! Tombala oynarken yakalandılar

İstanbul Polisi, Bağcılar'da yasa dışı kumar operasyonu düzenledi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 100. Yıl Mahallesi'nde "Dernek" olarak faaliyet yürütülen bir adreste "Tombala" oynatıldığını tespit etti. Baskın yapılan adreste 38 kişinin yasa dışı kumar oynadıkları saptandı. Adreste yapılan aramalarda; bir tombala makinesi, bir televizyon, iki kamera ve çok sayıda tombala topu ile tombala pulu ele geçirildi.

Söz konusu adresin 11 Temmuz 2021 tarihimde aynı suçtan dolayı mühürlendiği ortaya çıktı. Mühürün 13 Aralık 2021 tarihinde bozulduğu ve adreste yasa dışı kumar oynatılmaya devam edildiği tespit edildi. Adreste yasa dışı kumar oynayan 38 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında "Yasa Dışı Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 50 bin 768 lira idari para cezası kesildi. İş yerinin sorumlusu M.A. (30) isimli kişi gözaltına alındı ve hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. Adres yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.