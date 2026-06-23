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Giriş Tarihi: 23.06.2026 17:35 Son Güncelleme: 23.06.2026 17:42

Derya Çayırgan'ın 'ev hapsi' kaldırıldı

Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan'ın, yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında verilen 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı. Çayırgan'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrolünün ise devamına hükmedildi.

Sema DEMİR Sema DEMİR
Derya Çayırgan’ın ’ev hapsi’ kaldırıldı
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Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen voleybolcu Derya Çayırgan da gözaltına alınmıştı.

Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Çayırgan'ın Savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ATMA ADLİ KONTROLLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Soruşturma sürerken, Çayırgan'ın avukatı Savcılığa dilekçe sunarak müvekkili hakkındaki 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, Çayırgan'ın 'konutu terk etmemek' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar verdi. Hakimlik ayrıca, Çayırgan hakkında haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına da hükmetti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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Derya Çayırgan'ın 'ev hapsi' kaldırıldı
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