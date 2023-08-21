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Giriş Tarihi: 21.8.2023 13:30 Son Güncelleme: 21.8.2023 13:30

Derz araları nasıl temizlenir? Derz temizliği için doğal yöntemler

Zamanla fayans aralarında kir, toz, harç, deterjan kalıntıları birikerek kötü bir görüntüye neden olabilir. Düzenli olarak temizlenmediğinde küflerin bile yerleşebileceği bu boşluklarda belirgin bir renk değişikliği ortaya çıkar. Özellikle beyaz derzlerde bu değişim oldukça rahatsızlık hissi uyandırır. Peki derz aralarındaki kürler nasıl temizlenir?

Derz araları nasıl temizlenir? Derz temizliği için doğal yöntemler

Evinizi rutin bir şekilde süpürüp silseniz bile gitmeyen bu kararmalar şimdilerde piyasaya yeni sunulan derz kalemi, derz temizleyici mavi su gibi çeşitli kimyasal ürünler sayesinde kolay ve etkili bir şekilde yapılıyor. Ancak kimyasal ürün kullanmadan derz aralarını temizlemek isteyen kişilerde doğal yöntemlere başvuruyor. Örneğin sirke, derz aralarında adeta mucize yaratabilir. Aynı zamanda karbonat ve limon da bu alanların temizliğinde oldukça etkili. Peki derz araları nasıl temizlenir? Derz aralarını temizlemek için kullanılan ürünler hangileridir? İşte yanıtları…

BEYAZ SİRKE İLE KARARAN DERZ ARALARINA DOĞAL ÇÖZÜM

Evde birçok alanda kullanabileceğiniz doğal temizlik ürünlerinden biri de beyaz sirkedir. Aynı zamanda derz aralarının temizliğinde de oldukça başarılıdırlar. İçeriğindeki doğal asit, su ve küf lekelerini gidermeye yardımcı olur.

½ fincan beyaz sirke ile ¼ fincan ılık suyu kaseye dökün ve karıştırın. Daha sonra hazırlamış olduğunuz bu çözelti karışımı derz aralarına püskürtün ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından fırça ya da bir sünger yardımıyla iyice ovun ve durulayın.

DİŞ MACUNU YÖNTEMİ

Beyazlatma özelliği olan diş macununu derz aralarını temizlerken de kullanmak mümkün. Diş macununu fayans aralarına sürün ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra fırça ile ovalayın ve durulayın.

ELMA SİRKESİ VE TUZLA ETKİLİ TEMİZLİK

Elma sirkesinin içine bir miktar tuz dökün, karıştırın ve derz aralarına dökün. Ardından fayans aralarının temizliği için bir diş fırçası kullanın. Fırça ile boşlukları temizledikten sonra durulayarak tüm toz ve kirden arındırabilirsiniz.

LİMON VE KABARTMA TOZU İLE KARARN FAYANS ARALARINI TEMİZLEME

5 bardak suya, yarım fincan kabartma tozunu, bir sirke kabının çeyreğini ve 3 adet limon suyunu karıştırarak hazırlamış olduğunuz karışımı kararan derz aralarına dökerek fırça ile temizliğine başlayın. Ardından 30-40 dakika bekledikten sonra ılık su ile tüm yüzeyin temizliğini yapabilirsiniz.

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Derz araları nasıl temizlenir? Derz temizliği için doğal yöntemler
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