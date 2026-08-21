Destanın yazıldığı topraklarda ‘zafer’ coşkusu

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek 955. yıldönümü zafer etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapılarını bize açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü, 24-26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde etkinliklerle kutlanacak. Danişmentgazi Mahallesi'ndeki 238 hektarlık Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, ziyaretçiler için hazırlandı. 1071 adımlık Fetih Yolu, merasim ve hitabet alanı, namazgâh, yürüyüş ve dinlenme alanları, hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ile güreş sahasının bulunduğu milli park, yurdun dört bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlayacak. Han Otağı ile Türk boylarını temsil eden tematik çadırların yerleştirildiği, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı alanda, gölgelendirme alanları ve serinletme sistemleri kuruldu. Kutlama öncesi hazırlıkların sürdüğü ilçenin birçok yerine Türk bayrakları asıldı. Muş Valisi Avni Çakır, "Her yıl büyük bir coşkuyla, artan heyecanla ecdadımızdan aldığımız bu kutlu mirası gelecek nesillerimize aktarmanın gayreti içindeyiz. Vatandaşlarımızı, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajımızı tüm dünyaya haykırmak üzere Malazgirt'e davet ediyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör