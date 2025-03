Destek olun, Uras yaşasın

Bursa'da avukatlık yapan Özlem Yalçın Doğru (34) ile hukuk bürosunda çalışan Aykut Doğru'nun çocuğu olan Uras'a, 1 yıl önce yüksek ateş şikayetiyle gittikleri hastanede, ölümcül kas hastalığı olan DMD tanısı konuldu. Aile, çocuklarının yaşaması için gerekli olan 110 milyon TL'yi bulamayınca, Bursa Valiliği'nden kampanya için izin aldı. Bu süre zarfında Özlem Yalçın Doğru'nun hakim olarak, atamasının Yalova Adliyesi'ne yapılmasıyla, aile Yalova'ya taşındı.

Özlem ve Aykut Doğru, çocuklarının yaşaması için, fotoğraf ve görüntülerini paylaştıkları sosyal medya platformundan gerekli paranın toplanması için yardım kampanyaları başlatıp, çağrılarda bulundu. Dubai ya da Amerika'daki tedavisi için 3 milyon dolara ihtiyacı olan Uras için başlatılan kampanyada henüz 3 milyon lira toplanırken, oğlunu yaşatmak için geçen her saatin bile önemli olduğuna dikkat çeken baba Aykut Doğru, "Kampanyamızın yüzde 3'ü tamamlandı şu an. Önümüzde çok uzun bir yol var. Desteğinizi esirgemeyin. Her geçen gün Uras'ımın sağlığı git gide geriliyor. Kas kaybının ilerlemesini istemiyoruz. Uras'ı yaşatmak için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu. DHA