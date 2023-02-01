Destici’nin babasının cenazesi, evine getirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde oturan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürülen baba Destici'nin kalp krizi geçirdiği belirlenirken, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali İhsan Destici'nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mustafa Destici, evinin önünde taziyeleri kabul ederken, babasının araçtaki cenazesi başında dua etti.

Babasının kendisi, kardeşleri ve arkadaşlarına hocalık yaptığını ifade eden Mustafa Destici, "Babam bana, kardeşlerine, pek çok arkadaşına, köy sakinlerine ve ilçede yaşayanlara hocalık yaptı. İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı. Ben 5-6 yaşımdan itibaren hatırlıyorum. O yaşlarda tabii biraz daha böyle hayal meyal ama daha sonrasında berrak bir şekilde hatırlıyorum. 50 senesine şahitlik ettim. Elhamdülillah, hiçbir yanlışını görmedik. Hayatını inandığı gibi, emrolunduğu gibi, yüce Allah suresinde 'Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayın' diyor. Babamız da emrolunduğu gibi dosdoğru hayatını yaşadı. Buradaki bütün köylülerimizde, arkadaşları da talebeleri de tanıyan herkes, onun şahididir" ifadelerini kullandı.

Günyüzü ilçesindeki Gecek Mahallesi'nde çok güzel zamanlar geçirdiklerini anlatan Destici şunları söyledi:



"Çok güzel bayramlar geçirdik. Çok güzel yazlar, kışlar geçirdik. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İyi, güzel bir insanı Kuran ahlakıyla ahlaklanmaya çalışan bir insanı kaybettik. İyi bir Müslümanı kaybettik. Bir iman erini, hayatında olduğu gibi dosdoğru yaşayan bir iman erini kaybettik. Tabii buradaki hemşerilerimiz, güzel bir komşularını, iyi bir hemşehrilerini kaybetti. Biz de babamızı kaybettik. Babamız bizim hayatımızda da hep örnek olmuştu. Güzel bir örnek olmuştu. Elhamdülillah hepimizi de sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde yetiştirdi. Biz ona şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Babamızdan razıydık. Rabbim de razı olsun inşallah. Buradan inşallah Hakk'a uğurlayacağız. Ben buraya kadar Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bütün arkadaşlarımıza da bütün kardeşlerimize de akrabalarımıza da hemşerilerimize de dava arkadaşlarımıza da misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız, siyasi partilerimizin genel başkanları, bakanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, basınımızın, medyamızın kıymetli isimleri, Anadolu'dan her tarafından partili, partisiz binlerce, on binlerce arkadaşımız dünden beri bizi arıyor. Ben kendilerini de acımızı paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah onlardan da razı olsun diyorum."



Destici'nin vefat eden babası Ali İhsan Destici, Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi'nde ikindi namazına ardından toprağa verilecek.