Babasını kaybeden BBP Genel Başkanı Destici cenaze namazı öncesinde açıklamalarda bulundu | Video
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün vefat eden 89 yaşındaki babası Ali İhsan Destici’nin cenaze namazı öncesinde açıklamalarda bulundu. Babasını anlatan Destici, "İlçemizde ve köyümüzde pek çok talebeleri vardı. Biz aynı zamanda hocamızı da kaybettik. Babam hayatını dümdüz, dosdoğru yaşamış bir insandı" dedi.
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