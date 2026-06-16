Haberler Yaşam Haberleri Dev bahis operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.06.2026 16:56

Dev bahis operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli dev bahis operasyonunda 2’si Dubai ve KKTC’de olmak üzere 47 kişi yakalanırken, Siber polisi, çetenin “dış finans evleri” kurduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda, çetenin 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmini ortaya çıkardı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Dev bahis operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı
  • ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.

DUBAİ VE KKTC'DE GÖZALTI

Siber polisinin yaptığı incelemelerinde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si yurtdışında (Dubai ve KKTC'de) olmak üzere toplam 41 şüpheli şahıs tespit edildi.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bahis organizasyonda yer alanların yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon sırasında yakalanan S.T.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Osmaniye'de İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi.

#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev bahis operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA