Dev bahis operasyonu! 47 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olarak "dış finans evleri" kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.

DUBAİ VE KKTC'DE GÖZALTI

Siber polisinin yaptığı incelemelerinde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 5 dış finans evi ile 2'si yurtdışında (Dubai ve KKTC'de) olmak üzere toplam 41 şüpheli şahıs tespit edildi.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bahis organizasyonda yer alanların yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, finans evlerinde tespit edilen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon sırasında yakalanan S.T.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan Osmaniye'de İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı belirlendi.