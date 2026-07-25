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Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:45

Dev dalgalara aldırış etmedi, hayatını hiçe saydı!

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da kıyı şeridinde dev dalgalar oluştu. Yasağa rağmen bir kişi denize girerken, hayatını adete hiçe saydı.

İHA Yaşam
Dev dalgalara aldırış etmedi, hayatını hiçe saydı!
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Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı sahillerinde fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun, Dörtyol, Payas ve Arsuz ilçelerinde kıyı kesimlerinde dev dalgalara neden oldu.

Meteorolojinin uyarısının ardından Hatay Valiliği, 25 Temmuz 2026 tarihinde 'Hatay il genelinde denize girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısında bulundu.

Dörtyol ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kuvvetli fırtınanın neden olduğu dev dalgalara aldırış etmeden denize girip yüzdü. Canını hiçe sayan vatandaşın denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#HATAY #DÖRTYOL

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Dev dalgalara aldırış etmedi, hayatını hiçe saydı!
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