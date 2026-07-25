Dev dalgalara aldırış etmedi, hayatını hiçe saydı!

Meteorolojinin şiddetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı sahillerinde fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun, Dörtyol, Payas ve Arsuz ilçelerinde kıyı kesimlerinde dev dalgalara neden oldu.