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Giriş Tarihi: 12.10.2022 16:45 Son Güncelleme: 12.10.2022 17:43

Dev eserler KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünde açılacak

Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeni Boğaziçi’nde yatırımını tamamladığı sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanesi, Çok Amaçlı Spor Salonu ve lojman kompleksinin açılış töreni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım Cumhuriyet Haftası’nda gerçekleştirilecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dev eserler KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünde açılacak

Yeniboğaziçi'nde açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sahip olduğu yüksek teknolojik donanımı, yetkin hekim kadrosu ve deneyimli sağlık çalışanlarından oluşan ekibiyle ile başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere, dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek.

Tam donanımlı acil servisi ve yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanleri ile Yeniboğaziçi'ndeki YDÜ Hastanesi, bölge halkının kaliteli sağlık hizmetlerini karşılarken, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile sağlık turizmi alanında da ülkeye önemli bir katkı sunacak. Hastane ile birlikte sağlık personelinin kullanımı için inşa edilen iki bloktan oluşan ve yaklaşık 50 dairenin yer aldığı lojman kompleksinin de açılışı yapılacak.

15 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda açılışı yapılacak bir diğer önemli yatırım ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi olacak. 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayacak olan kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet verecek. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi'de 250 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

YDÜ Yeniboğaziçi Kampüsü'nde yapımı tamamlanarak Mayıs 2022'de kullanıma açılan 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun Çok Amaçlı Spor Salonu'nun da açılışı gerçekleştirilecek. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Her fırsatta dile getirdiğim gibi; temelini attığımız, açılışını yaptığımız her bir eseri, bu topraklarda kökleşerek kalıcı olma mücadelemizin bir adımı olarak görüyoruz. Yeniboğaziçi'nde, Cumhuriyetimizin 39'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftası'nda açılışını yapacağımız eserler de bu topraklardaki köklerimize güç katacak" dedi.

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Dev eserler KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünde açılacak
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