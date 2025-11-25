DEV MAÇ BAŞLADI! Bodo/Glimt - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Lig Aşaması'nın 5. haftasında devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Norveç'in zorlu deplasmanlarından biri olan Bodo/Glimt'e konuk oluyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet, Juventus'un turnuvadaki kaderini belirleyebilir. Maçın sadece sonucu değil, aynı zamanda son dönemde A takımda süre alan ve performansıyla göz dolduran genç yeteneğimiz Kenan Yıldız'ın teknik direktör Luciano Spalletti tarafından ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği de futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.