DEV MAÇ BAŞLADI! Bodo/Glimt - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: 25.11.2025 23:17

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması 5. hafta mücadelesinde Norveç ekibi Bodo/Glimt deplasmanına konuk oluyor. Siyah Beyazlılar, üst tura yükselme hedefini sürdürmek için kritik bir galibiyet arayışında. Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise genç yıldızımız Kenan Yıldız'ın bu önemli karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı oldu. Peki, Bodo/Glimt - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte maçın detayları ve Kenan Yıldız beklentisi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Lig Aşaması'nın 5. haftasında devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Norveç'in zorlu deplasmanlarından biri olan Bodo/Glimt'e konuk oluyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet, Juventus'un turnuvadaki kaderini belirleyebilir. Maçın sadece sonucu değil, aynı zamanda son dönemde A takımda süre alan ve performansıyla göz dolduran genç yeteneğimiz Kenan Yıldız'ın teknik direktör Luciano Spalletti tarafından ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği de futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

BODO/GLİMT - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli sınavı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:

Mücadele, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacaktır.

Karşılaşma, Bodo/Glimt'in sahası olan Aspmyra Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacaktır.

BODO/GLİMT - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de TRT ve Tabii platformlarından ekranlara geliyor. Juevntus maçı Tabii Spor ekranlarından yayında olacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Son haftalarda Juventus A Takımı'nın önemli bir parçası haline gelen ve oynadığı futbolla göz dolduran Kenan Yıldız, bu maçta da ilk 11 kadrosuyla sahaya çıkması bekleniyor.

