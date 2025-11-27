DEV MAÇ BAŞLADI! Lille - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdüren Lille, lig aşamasının 5. haftasında önemli bir engeli aşmak için sahaya çıkıyor. 7 puanı olan misafir takım ile ev sahibi arasında bir puan fark bulunuyor. Sıralamada yükselme hedefindeki iki takım için de heyecan dorukta. Peki; Lille - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik grup maçı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:
Maçın Tarihi: Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacaktır. (Bugün)
Maçın Yeri: Karşılaşma, Lille'in sahası olan Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da gerçekleşecektir.
Başlama Saati: Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20.45'te başlayacak.