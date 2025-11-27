DEV MAÇ BAŞLADI! Lille - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdüren Lille, lig aşamasının 5. haftasında önemli bir engeli aşmak için sahaya çıkıyor. 7 puanı olan misafir takım ile ev sahibi arasında bir puan fark bulunuyor. Sıralamada yükselme hedefindeki iki takım için de heyecan dorukta. Peki; Lille - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?