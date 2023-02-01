Dev meydanda geri sayım

Bursa'nın merkezinde 150 milyon lira gibi dev bir bütçe ile kamulaştırılan 100'den fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen 40 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, 2000 araçlık otoparkının yanı sıra bünyesinde yer alacak sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, aktivite alanları ile de Bursa'nın yeni marka değeri olacak. Osmangazi Belediyesi tarafından hiçbir ticari kaygı gözetilmeden tamamen şehrin ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen Osmangazi Meydanı, Bursalılarla buluşmak için gün sayıyor. İnşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Osmangazi Meydanı, sosyal ve kültürel alanların yer alacağı bölümlerin çatılarının kaplanmasıyla birlikte, ihtişamını da gözler önüne serdi. Otoparkıyla şehir içi trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak olan Osmangazi Meydanı, şimdiden kent için ne kadar önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı'nı gezerek incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, dev meydanın ihtişamından etkilendi. Meydan sayesinde daha önce çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj bölgesinin çehresinin tamamen değiştiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Mustafa Başkanımızın adeta iğne ile kuyu kazar gibi ortaya çıkarttığı bu eser bizlere gurur veriyor" dedi.