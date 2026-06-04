Dev narkotik operasyonu! 15 milyarlık mal varlığa el konuldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca, uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirilirken, ayrıca şahıslara ait; İzmir'in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 ticari taksi ve hatları, Diyarbakır'da bulunan toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, İzmir Çeşme ilçesinde bulunan 9 dönüm büyüklüğünde 1 arsa, 7 araç, 33 daire, 4 dükkân, 128 banka hesabı olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL değerinde olan mal varlığına yönelik el koyma işlemi yapıldı. 8 aylık süren çalışmanın ardından gözaltına alınan 18 kişinin ifade işlemleri sürüyor.