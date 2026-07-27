Haberler Yaşam Haberleri Dev operasyonda çarpıcı rakam! 12 milyar liralık para trafiği tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:31

Dev operasyonda çarpıcı rakam! 12 milyar liralık para trafiği tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı

Jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 28 il merkezli dev bir operasyona imza attı. Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Dev operasyonda çarpıcı rakam! 12 milyar liralık para trafiği tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı
  • ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tokat, Tunceli, Van ve Yalova illerinde düzenlendi.

206 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlenen 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli doküman ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev operasyonda çarpıcı rakam! 12 milyar liralık para trafiği tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA