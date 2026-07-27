Dev operasyonda çarpıcı rakam! 12 milyar liralık para trafiği tespit edildi: 100 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 28 il merkezli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tokat, Tunceli, Van ve Yalova illerinde düzenlendi.

206 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlenen 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli doküman ele geçirildi.