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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Dev restorasyonda 3 etap tamamlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dev restorasyonda 3 etap tamamlandı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, 4 etaptan oluşan çalışmalarda 3 etabın bittiğini söyledi. Tamamlanan üçüncü etap kapsamında galeri katının ziyarete açılması için ziyaretçi güzergâhının düzenlendiğini belirten Ersoy, yeraltındaki Mekân 1 ve Mekân 2 kazıları ile hipoje bölümü ve 1'den 5'e kadar olan tünellerde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET NURİ ERSOY

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Dev restorasyonda 3 etap tamamlandı
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