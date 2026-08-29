Dev restorasyonda 3 etap tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek gelinen son aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, 4 etaptan oluşan çalışmalarda 3 etabın bittiğini söyledi. Tamamlanan üçüncü etap kapsamında galeri katının ziyarete açılması için ziyaretçi güzergâhının düzenlendiğini belirten Ersoy, yeraltındaki Mekân 1 ve Mekân 2 kazıları ile hipoje bölümü ve 1'den 5'e kadar olan tünellerde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
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Mete Efendioğlu - Editör