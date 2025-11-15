Dev vurgun sonrası pişkin hamle

İzmir'de yaşayan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, Karadağ'da yaşayan oğullarının yanına taşınmak istemeleri üzerine sosyal medya üzerinden tanıştıkları danışman tarafından 16 milyon lira dolandırılmıştı. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şüpheli Çınar Şahin'in pişkin ifadeleri yer aldı. Çınar Şahin'in İskender Gürkan'a gönderdiği mesajda, "Karadağ'da ve Türkiye'de hukuki yollardan haklarımı arayacağım" ifadesi 'pişkinliğin bu kadarına da pes doğrusu' dedirtti.İskender Gürkan, "Bizden sonra 3.5 milyon lira (70 bin Euro) birini daha dolandırdı. Eşi Burcu Arthur İzmir'de ikamet ediyor. Şikayet edildiğinde ve icra takibi yapıldığında mal varlığını kaçırmak için eşinin üzerine yaptı. Çok mağdur olduk" dedi.