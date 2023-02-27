Dev yarık, köylüleri korkutuyor

Önce Kahramanmaraş sonra Defne ve Samandağ merkezli iki depremin ardından zeytin tarlası ortasında dev kanyon oluştu.
Tarlayı ikiye bölen kanyonun ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Tepehan köylüleri 6 Şubat tarihinden buyana TIR'larda yattıklarını son depremin ardından ise köylerinde derin bir kanyon oluştuğuna dikkat çekti.
DAĞ ÇÖKTÜ
Hatay merkezli 20 Şubat gecesi yaşana iki depremin ardından Hatay-Belen yolunda dağ çöktü. Dev kayaların yolu kapatmasının tahliye duvarı önledi.
Hatay merkezde Asi Nehri üzerindeki köprünü iki yanında geniş yarıklar meydana geldi. Vatandaşlar özellikle Hatay kent merkezindeki yarıkların her gün biraz daha büyüdüğüne dikkat çekti.