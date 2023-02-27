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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:23 Son Güncelleme: 27.2.2023 10:34

Dev yarık, köylüleri korkutuyor

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyü’nde, ilk iki büyük depremde meydana gelen 400 metre boyunda, 200 metre eninde ve 50 metre derinliğindeki yarık, 20 Şubat’ta Defne’de meydana  tarihinde 6.4 ve Samandağ'da meydana gelen 5.8'lik depremlerle iyice büyüdü. Ayrıca ikinci depremde Hatay – Belen arasındaki kara yolunda dağ göçtü. Antalya merkezde Asi nehri kenarından yarıklar genişledi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Dev yarık, köylüleri korkutuyor

Önce Kahramanmaraş sonra Defne ve Samandağ merkezli iki depremin ardından zeytin tarlası ortasında dev kanyon oluştu.

Tarlayı ikiye bölen kanyonun ardından vatandaşlar büyük korku yaşadı. Tepehan köylüleri 6 Şubat tarihinden buyana TIR'larda yattıklarını son depremin ardından ise köylerinde derin bir kanyon oluştuğuna dikkat çekti.

Tarlanın ikiye bölünmesi sırasında büyük bir uğultu ardından gürültü meydana geldiğini belirten köy sakini Abbas Yeşil, "Biz kıyametin koptuğunu sandık. Sabah oluşan kanyonu görünce gözlerimize inanamadık" diye konuştu.

DAĞ ÇÖKTÜ

Hatay merkezli 20 Şubat gecesi yaşana iki depremin ardından Hatay-Belen yolunda dağ çöktü. Dev kayaların yolu kapatmasının tahliye duvarı önledi.

Hatay merkezde Asi Nehri üzerindeki köprünü iki yanında geniş yarıklar meydana geldi. Vatandaşlar özellikle Hatay kent merkezindeki yarıkların her gün biraz daha büyüdüğüne dikkat çekti.

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Dev yarık, köylüleri korkutuyor
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