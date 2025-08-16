Devlet de STK’lar da çok mesafe kat etti

1999'daki Marmara Depremi'nde ve 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan arama kurtarma gönüllüsü Niyazi Özgür Yüce yaşadıklarını unutamıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yüce, 17 Ağustos 1999'daki depremin ardından ekip olarak İstanbul'dan yola çıktıklarını anlatarak, "Hereke'den Gölcük'e kadar yürüdük. Kaç saat olduğunu hatırlamıyorum. Enkazların altından insan sesi geliyordu. Tabii o zaman bu kadar arama kurtarma bilinci gelişmemişti ülkede. Bugünkü imkânlar ve tecrübemiz yoktu. O günden bugüne ülkemiz çok yol kat etti. O gün STK'lar olarak da devlet olarak da bir acizliğimiz vardı. Bunu kabul etmek lazım. Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına önem verilmeye başlandı. Şu anda Türkiye'de arama kurtarma konusunda çok başarılı, iyi eğitimli sivil toplum kuruluşları var. Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da çalışan uzman ekip sayısı 30 bini bulmuştur. Gölcük'te bu rakamın yüzde 1'i yoktu. Biz STK'lar olarak çok mesafe kat ettik, devlet de çok mesafe kat etti" dedi.