Devlet destekledi Emel patron oldu

Giresun'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi 38 yaşındaki Emel Çakır, arkadaşının yönlendirmesiyle fındık işleme tesisi kurmak için KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı'na başvurdu. Çakır, aldığı destekle kentte geçen yıl kurduğu tesiste fındık kırma, kavurma ve fındık ezmesi üretmeye başladı. Kurduğu bayilik sistemiyle ürünlerinin İzmir, Muğla, Ankara ve İstanbul'da pazarlanmasını sağlayan Çakır, bayi sayısını ülke genelinde artırmayı hedefliyor.

KENDİ MARKASINI ÜRETTİ

16 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kendi işini kurmak istediğini söyleyen Çakır "Buranın hikayesine bir yıl önce başladık. Kendi işimin patronu olmak istedim. Bu sektörle alakalı bu işi yapan arkadaşımın tavsiyesi oldu. Ben de araştırmalar yaptım. KOSGEB'in kadın girişimcilere desteği olduğunu öğrendim. Başvurduk ve destek aldık" dedi. Çakır, işletmede fındık kırımı, kavurması ve paketlenmesi işlemlerinin yanı sıra kendi markasıyla iç fındık ve ezme gibi ürünleri de ürettiğini aktardı. Müşterilerinden güzel geri dönüşler aldıklarına değinen Çakır, "Bir yıl önce faaliyete geçmemize rağmen yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Özellikle bir kadın girişimci olmamdan dolayı daha çok destekliyorlar. Kadınlar bu işi nasıl başardığıma yönelik sorular soruyorlar. Bundan sonraki yıllarda daha da büyümek için uğraşacağız" diye konuştu. Çakır, eşinin yanı sıra zaman zaman arkadaşlarının da kendisine imalatta yardımcı olduğunu sözlerine ekledi. AA