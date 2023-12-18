Devlet ‘fenomenlerin’ peşini bırakmıyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, aralarında Eylül Öztürk, Nez Demirhan'ın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınması ve mal varlıklarına ilişkin bilgi ve belgeleri sunmaları için emniyete yazı yazdı. Hatırlanacağı üzere Polatlar soruşturmasının ardından Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Ardından Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Polatların soruşturması diğer fenomenlerin soruşturma dosyalarıyla birleştirilmişti.