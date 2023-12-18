Haberler Yaşam Haberleri Devlet ‘fenomenlerin’ peşini bırakmıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2023

Devlet ‘fenomenlerin’ peşini bırakmıyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Devlet ‘fenomenlerin’ peşini bırakmıyor
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, aralarında Eylül Öztürk, Nez Demirhan'ın da bulunduğu 13 şüphelinin gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınması ve mal varlıklarına ilişkin bilgi ve belgeleri sunmaları için emniyete yazı yazdı. Hatırlanacağı üzere Polatlar soruşturmasının ardından Tayyar ve Özlem Öz çifti hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Ardından Dilan Polat'ın 2019 yılında 'şampiyonlar ligi' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Polatların soruşturması diğer fenomenlerin soruşturma dosyalarıyla birleştirilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak
İngiltere’den Gazze'de kilisedeki sivilleri hedef alan İsrail’e tepki: Dehşet verici
İsrail ve ABD'den ortak açıklama: Saldırılar devam edecek
New York Times'ın 'Hamas' yalanına bakanlıktan yanıt! İddialar tek tek çürütüldü: Gerçekleri çarpıttılar
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurular 250 bini aştı
Yabancıya (İsrail’e) arazi satışı... Derin konu
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi! Derbi öncesi son durumu ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet ‘fenomenlerin’ peşini bırakmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA