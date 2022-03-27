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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Devlet-özel işbirliğiyle 81 ilde 100 bin seyirci için perde açılıyor

BURCU ŞEN
Devlet-özel işbirliğiyle 81 ilde 100 bin seyirci için perde açılıyor

Bugün 25 Mart Dünya Tiyatro Günü. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle bir ilk gerçekleştiriliyor. Devlet Tiyatroları’nın kurduğu komisyonca belirlenen 86’sı özel topluluklara ait 115 oyun gün boyunca 81 ilde sahneleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonuyla bu sene ilki gerçekleştirilen proje kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar tüm illerde kutlanıyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bu özel günde SABAH'a konuştu: Türkiye genelinde ilk defa hem özel tiyatroların hem devlet tiyatrosunun katılımıyla 81 ilde, aynı anda, farklı oyunların perde açması fikri gündeme geldi. Komisyon kurduk. Komisyon günlerce sergilenecek oyunları değerlendirdi. Çocuk oyunlarının da olduğu 86 tiyatroyu projenin içine dahil ettik. 490 tiyatro başvuruda bulundu. Komisyon günlerce sergilenecek oyunları değerlendirdi. Sabah çocuk, akşam yetişkin oyunu var. İstanbul'da oynayan tiyatroyu seyircilerin Ağrı'da, Mardin'de, Siirt'te görme şansları olacak. İzmir'deki tiyatro gidip Muş'ta oyun oynayacak. İnsanlar hiç görmediği sanatçılarla tanışacak. Türkiye'nin her yerinde perde açmak heyecan verici. 86'sı özel, 29'u Devlet Tiyatrolarının oyunları olmak üzere 115 oyun sanatseverlerle buluşacak. Minik tiyatroseverler için de 20 oyun sahnelenecek. Festivalle toplamda 100 bin sanatsever tiyatro ile buluşuyor. Festival kapsamında Yenilmez Sanat 'Usta' ile Adıyaman'da, Mamart Tiyatro 'Ben Anadolu" ile Niğde'de, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler? ile Rize'de, Kadıköy Halk Tiyatrosu 'Celile' ile Samsun'da, Ali Poyrazoğlu 'Şıngır Mıngır Beyoğlu' ile Muğla'da, Atölye CNN 'Beni Hatırladınız Mı?' ile Hakkari'de, Balkonda Sanat 'Begonviller Yaza Açar mı?' ile Artvin'de, BGST Tiyatro 'Kim Var Orada Muhsin Bey'in Son Hamleti' ile Ağrı'da, EMR Sanat 'Sizden Önce Benden Sonra' ile Iğdır'da, Fuaye Gösteri Sanatları 'Samimi Söküntüler' ile Kars'ta, Hüseyin Emre Şen çocuk oyunu 'Faytoncu Rıza' ile Şanlıurfa'da, Lavean Sanat Grubu 'İnziva' ile Bingöl'de ve Tiyatro Sahneden 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' ile Şırnak'ta izleyenleri selamlayacak.

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Devlet-özel işbirliğiyle 81 ilde 100 bin seyirci için perde açılıyor
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