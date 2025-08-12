Devlet sahada

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta saat 19.53'te meydana gelen 6.1'lik depremin ardından devlet tüm imkânlarıyla teyakkuza geçti. Başkan Erdoğan gelişmeleri ilk andan itibaren saat saat takip ederken bakanlar da bölgeye giderek çalışmaları yerinde koordine etti. AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremden hemen sonra süratle jandarma, emniyet, AFAD ekiplerinin, ilçe merkezinde ve depremden olumsuz etkilenen tüm mahallelerde, yerleşim yerlerinde tarama yaptığını söyleyerek "Bir yandan da kulağımız 112'den vatandaşlarımızın yapacağı ihbarlardaydı. Sındırgı merkezde bir binamız maalesef yıkıldı. Dört vatandaşımız arama kurtarma ekiplerimizce AFAD koordinasyonunda oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki büyüğümüz Nihat Önbaş kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mekânı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.AFAD'ın koordinasyonunda tam kapsamlı hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme, zarar tespit komisyonu gibi ilgili çalışma gruplarının her birinin işbaşı yaptığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "50 ekip hemen kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere toplamda 50 ekip hasar tespitleriyle ilgili çalışmalara başladı. Tabii depremin olduğu ilk andan itibaren de yine ikramla ilgili bir çalışma grubumuz var, onun da başkanı değerli Kızılay'ımız. Kızılay'ın 25 ekibi, STK'larımızdan 7, yine belediyelerden gelen ikramla ilgili güzel ekipler vardı. Her birini yürekten tebrik ediyorum, onlar da gerçekten ilk andan bu işin tamama erdiği ana kadar da yine ikramlarını toplanma yerleri başta olmak üzere telefonla da nerede bir çağrı varsa oradan da bizzat bu ikramları yapmaya devam ediyor olacaklar" diye konuştu.1100 arama kurtarma personelinin bölgeye geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "20 milyon lira acil harcamalarla ilgili AFAD'dan bir kaynak aktardık. Kütahya'da AFAD'ın depolarında stok olan konteynerler de yola çıktı. Konteyner kurulumuna en kısa zamanda başlanacak. Asrın felaketinde yaşanan birlik ve dayanışma buradaki depremde de gösteriliyor" dedi. Depremde yaralananları hastanede ziyeret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk andan itibaren ekiplerimiz devreye girdi. Sosyal ihtiyaçların karşılanması için süreç boyunca sahada olmaya devam edecekler. Süreci yakından takip ediyoruz. Vatandaşlara gerekli psikolojik destekler de sağlanmaktadır" açıklaması yaptı.Depremden etkilenen vatandaşlar, geceyi dışarıda, parklarda ve stadyumda geçirdi. Depremde bir bina yıkıldı, 16 bina ağır hasar aldı. Yaralanan 29 kişiden 19'u taburcu edildi. 6.1'lik sarsıntının ardından 12 saat içinde 237 artçı deprem yaşandı. Artçı sarsıntıların 10'unun büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu açıklandı.Depreme kırsal Gölcük Mahallesi'ndeki otomobilinde yakalanan İsmail Turgut da sarsıntıdan sonra aracının savrulduğunu belirterek, "Gece eve girmedik. İçeri baktım, her yer harabe olmuş, duvarlar birbirine girmişti. Her 5 dakikada, 3 dakikada bir gürültülü bir şekilde sarsıntı devam etti" dedi. Gölcük Mahallesi'nde depreme düğün sırasında yakalanan vatandaşlar, "Düğün sonrası gelini getiriyorduk. Eve 100 metre kalmamıştı, bir kıyamet koptu. Herkes araçlarından indi, dehşeti yaşadık. Bazı evlerin çöktüğünü gördük" ifadelerini kullandı.Türk Kızılay depremin ardından personel ve gönüllülerden oluşan 198 kişilik ekiple sahada çalışmalara başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında beslenme hizmeti ve koordinesinden sorumlu olarak görev yapan Türk Kızılay, 12'si ikram aracı olan toplam 32 araçla hizmet veriyor. Bu kapsamda, depremden etkilenen vatandaşlar ile müdahale ve sağlık ekipleri için bölgeye kumanya, çorba, ikramlık, su ve içecek olmak üzere yaklaşık 80 bin beslenme malzemesi sevk edilerek gece boyunca dağıtımı sağlandı. Ayrıca bölgeye 4 bin 400 battaniye gönderen ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara dağıtım gerçekleştiren Türk Kızılay, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda aktif olarak beslenme hizmeti sağlamaya devam ediyor.