Devlet selin yaralarını sarıyor

Trabzon
'da metrekareye 50 kilogram yağışın düşmesiyle yaşanan sel ve su baskınlarının ardından, devlet selin yaralarını sarmaya başladı. Şiddetli yağışın neden olduğu su baskınları ve yol çökmelerinin ardından AFAD, itfaiye, Karayolları, TİSKİ ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi. Yalıncak Mahallesi'nde istinat duvarı ve yolda çökme nedeniyle iki bina tahliye edildi. Ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını basan suların tahliyesi için yoğun çalışma başlatıldı. Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde tıkanan mazgallar temizlendi ve kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Rize
'de de önceki akşam etkisini artıran sağanak yağış, özellikle İyidere ve Pazar ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümleri ulaşıma kapanma noktasına gelirken can kaybı yaşanmadı. Giresun
'un Espiye ilçesinde de akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Sanayi Sitesi'ndeki bazı işyerlerinde de su baskınları meydana geldi.
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Mete Efendioğlu - Editör