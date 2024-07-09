Devlet selzedeleri yalnız bırakmadı

Van Özalp'a 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde önceki gece etkili olan sağanak, derenin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle mahalledeki bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı, yol, köprü ve dere yatakları zarar gördü. Sel sularına kapılarak devrilen minibüste bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu mahallede, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Özalp Belediyesi ekipleri, su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı. Sel ve dolundan etkilenen diğer yerler de şöyle:Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu koordinesindeki ekipler, Tutak'ta selden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Bayburt'ta da 3 gündür süren sağanak ve dolu yüzünden 6 bin dekar ekili tarım arazisi zarar gördü. Vali Mustafa Eldivan da Kırkpınar ve Manas köylerinde yağıştan zarar gören arazilerde köylüleri dinledi.Sivas Divriği'de yağışla birlikte Arhusu Deresi taştı. Taşan su sele neden oldu, ev ve işyerlerini su bastı.Çorum'da şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle 73 köydeki ekili araziler zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, hasar tespit çalışmalarına başladığını belirtti. Tarım Sigortaları (TARSİM) Bölge Müdürlüğü'ne 2 bin 169 çiftçi ihbarda bulundu. Ekspertizlerin çalışmasını tamamlamasının ardından hasar bedelleri üreticilere ödeyecek. Göktekin, doğal afet sonrası tarım sigortasının öneminin tekrar ortaya çıktığına işaret ederek, üreticilerin hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almak için sigorta yaptırmaları gerektiğini vurguladı.Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu, tarım alanlarında zarar oluşturdu. Coğrafi işaretli 'Cimin Üzümü'nün yoğun yetiştirildiği bölgelerde etkili olan dolunun, üzüm bağları başta olmak üzere elma, kiraz, dut bahçeleri, biber ve fasulye ekili alanlara zarar verdiği tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, bölgede yaklaşık 1300 dekarlık sebze ve meyve ekili alanın olumsuz hava koşullarından etkilendiğini tahmin ettiklerini aktardı.Gümüşhane'de heyelan, sel ve taşkın sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü sel bölgelerinde, tarım arazileri zarar görürken, metrekareye saatte 43,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi.Ordu'da 65 yaşındaki Hasan Keş, 7 Temmuz Pazar günü İkizce Irmağı üzerindeki ahşap köprünün sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu fark etti. Debisi yükselmiş ırmağın sularına aldırmadan elindeki nacakla ahşap köprünün üzerine çıkan Keş, köprü altında biriken ağaç dallarını uzaklaştırmaya çalıştı. Hasan Keş'in kuzeni Halil Keş, ahşap köprünün en az 50 yıllık olduğunu ifade ederek, 22 haneye bu köprüyle ulaşım sağlandığını anlattı. Köprünün hayırseverlerin yardımıyla yapıldığını belirten Keş, bölgeye beton köprü yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.